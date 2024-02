Opposizione a decreto ingiuntivo e riconvenzionale: stabilità del processo garantita

La condizione di procedibilità prevista dall’articolo 5 del Dlgs numero 28 del 2010, ossia l’obbligo di esperire il preventivo tentativo di mediazione (tra le altre) in materia di locazione e condominio, sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non anche per le domande riconvenzionali, fermo restando che il mediatore ben può valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti contrapposte (attesa la natura sostanziale e non meramente formale dell’istituto), così come al giudice compete...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi