Obbligo di mediazione escluso per la domanda riconvenzionale

Non c’è alcun obbligo di mediazione per la domanda riconvenzionale, se la mediazione è a stata già effettuata, per la domanda principale. Resta ovviamente ferma la competenza del mediatore di valutare le istanze e gli interessi delle parti, e per il giudice la possibilità di tentare la conciliazione, per l’intera durata del processo.

È la soluzione fornita dalle Sezioni unite con la sentenza 3452, al quesito posto dall’ordinanza di rinvio.

Nell’escludere che il tentativo obbligatorio di conciliazione...