Partenza a due velocità per le pratiche del Salva casa

A nove mesi dal decreto Salva casa, le pratiche presentate dai cittadini sono distribuite in modo discontinuo sul territorio. Nei centri minori – a sentire gli sportelli comunali per l’edilizia – le istanze di regolarizzazione stanno a zero o si contano sulle dita di una mano; nei Comuni più grandi, invece, il flusso delle domande è più intenso.

Il decreto legge 69/2024 è in vigore dal 30 maggio dell’anno scorso. Da allora ha acceso la curiosità dei proprietari interessati a sistemare irregolarità...