Per i bonus edilizi c’è l’algoritmo delle frodi

Un software “spara” bonus. Neanche in una realtà parallela, si sarebbe potuti arrivare a tanto. Eppure il forte richiamo rappresentato dalle cessioni dei bonus edilizi e dallo sconto in fattura ha scatenato gli appetiti anche delle frodi. Illeciti che, come reso noto dalla Guardia di Finanza in occasione dei festeggiamenti per i suoi 250 anni, hanno portato a sequestri finora per 9 miliardi di euro.

Ora dalla memoria del Procuratore generale della Corte dei conti Pio Silvestri emerge come gli schemi...