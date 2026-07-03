La domanda
L’approvvigionamento idrico degli appartamenti di un condominio è fornito da tre colonne distinte - alimentate in parallelo con pompe comuni - per ognuno dei tre lati del palazzo. Ogni colonna serve gli appartamenti di un lato dell’edificio. Gli appartamenti sono tre per piano. Una di queste tre colonne idriche si è ammalorata e dev’essere sostituita, a partire da circa cinque metri dopo le pompe comuni, fino a ciascun appartamento da essa servito. Chi deve approvare il preventivo per i lavori di riparazione? La relativa spesa va sostenuta da tutto il condominio oppure solo dagli appartamenti serviti dalla colonna ammalorata che dev’essere sostituita?
L’Esperto Risponde da il Sole 24 ore di lunedì 29 giugno 2026
Salvo diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale, in base al terzo comma dell’articolo 1123 del Codice civile, «qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità». Conseguentemente...