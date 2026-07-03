La domanda

L’approvvigionamento idrico degli appartamenti di un condominio è fornito da tre colonne distinte - alimentate in parallelo con pompe comuni - per ognuno dei tre lati del palazzo. Ogni colonna serve gli appartamenti di un lato dell’edificio. Gli appartamenti sono tre per piano. Una di queste tre colonne idriche si è ammalorata e dev’essere sostituita, a partire da circa cinque metri dopo le pompe comuni, fino a ciascun appartamento da essa servito. Chi deve approvare il preventivo per i lavori di riparazione? La relativa spesa va sostenuta da tutto il condominio oppure solo dagli appartamenti serviti dalla colonna ammalorata che dev’essere sostituita?