La domanda
In un condominio di sei unità è stato approvato all’unanimità, nel 2017, un regolamento che richiama l’uniformità estetica di infissi e tende. Un condomino ha recentemente installato tapparelle di colore molto differente rispetto a quello dell’edificio. Egli sostiene che le tapparelle non rientrano nella nozione di “infissi” e quindi non sono soggette al regolamento. Si chiede:
- se tapparelle/avvolgibili possano essere considerate parte degli infissi o comunque elementi esterni soggetti a uniformità estetica;
- se un regolamento approvato all’unanimità possa vincolare anche il colore delle tapparelle, pur senza citarle espressamente;
- se una modifica cromatica evidente delle tapparelle possa integrare violazione del regolamento e/o del decoro architettonico;
- se una successiva modifica del regolamento per “sanare” la situazione richieda unanimità o semplice maggioranza.
L’Esperto Risponde da il Sole 24 ore di lunedì 15 giugno 2026
Le tapparelle, pur non identificandosi necessariamente con gli “infissi” in senso tecnico, si inseriscono nel prospetto dell’edificio e concorrono a determinarne l’aspetto, analogamente a rivestimenti, elementi decorativi e altri componenti visibili della facciata. Ne consegue che esse possono essere assoggettate a vincoli di uniformità estetica e di tutela del decoro...