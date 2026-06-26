La domanda

In un condominio di sei unità è stato approvato all’unanimità, nel 2017, un regolamento che richiama l’uniformità estetica di infissi e tende. Un condomino ha recentemente installato tapparelle di colore molto differente rispetto a quello dell’edificio. Egli sostiene che le tapparelle non rientrano nella nozione di “infissi” e quindi non sono soggette al regolamento. Si chiede:

- se tapparelle/avvolgibili possano essere considerate parte degli infissi o comunque elementi esterni soggetti a uniformità estetica;

- se un regolamento approvato all’unanimità possa vincolare anche il colore delle tapparelle, pur senza citarle espressamente;

- se una modifica cromatica evidente delle tapparelle possa integrare violazione del regolamento e/o del decoro architettonico;

- se una successiva modifica del regolamento per “sanare” la situazione richieda unanimità o semplice maggioranza.