Per l’agenzia delle Entrate il bonus barriere non si trasferisce agli eredi

La domanda: In base a quale legge o decreto il coniuge della persona deceduta che ha fruito per il 2022 e 2023 della detrazione per barriere architettoniche non può portare in detrazione le restanti tre rate risiedendo nello stesso immobile del defunto?

La risposta al questo inoltrato al Forum dell’Esperto Risponde Speciale Telefisco: Nessuna legge o decreto. Tuttavia, l’agenzia delle Entrate con la circolare 17/E / 2023 ha affermato relativamente a questo bonus che «In assenza di specifiche...