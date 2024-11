Per ottenere le agevolazioni vanno inviate solo le spese fatturate e pagate durante il periodo di vigenza del beneficio

Possono essere utilizzate ai fini delle agevolazioni superbonus e in genere per i bonus unicamente le spese fatturate e pagate durante il periodo di vigenza dei bonus stessi. Inoltre il beneficio fiscale è condizionato all’effettiva esecuzione e completamento dei lavori da effettuare nel rispetto della normativa. Il fatto che la disciplina preveda tali condizioni non elide la rilevanza penale della falsa fatturazione funzionale alla creazione del credito inesistente. È quanto precisa Cassazione, ...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi