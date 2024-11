Via libera al sequestro dei crediti fittizi ceduti a terzi estranei al reato

In materia di reati integrati dall’emissione di false fatturazioni, o di documenti equivalenti, per operazioni inesistenti o fittizie, i crediti ceduti a terzi estranei alla fattispecie criminosa, ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera b) del decreto legge 34/2020 (il decreto Rilancio), sono suscettibili di apprensione mediante sequestro preventivo/impeditivo, in quanto qualificabili come cose pertinenti al reato, se sussiste il pericolo che la loro libera circolazione aggravi le conseguenze...

