Proroga dell’esenzione Imu per immobili occupati anche prima del 2023

La Corte costituzionale, con la recente sentenza numero 60 del 18 aprile 2024, ha esteso l’esenzione dall’Imu agli immobili occupati abusivamente, anche per gli anni precedenti al 2023. La decisione ha riguardato specificamente gli immobili non utilizzabili o disponibili a causa di occupazioni abusive, per i quali sia stata presentata denuncia o sia stata avviata un’azione penale.

La ratio della norma

Il contesto legislativo prevedeva già, con l’articolo 1 comma 759 lettera g-bis) della legge 160/2019, l’esenzione per...