Provvigione del mediatore e assemblea tra i focus della settimana

In Condominio e immobili 7 gennaio 2025 è pubblicato il contributo di G. Martino, «I criteri di determinazione della provvigione: giudizio equitativo e compenso per relationem», a commento di Cassazione del 29 ottobre 2024, numero 27901. Al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex articolo 1755, comma 1, Codice civile, è necessario che tra l’intervento del mediatore e la conclusione dell’affare vi sia un nesso di causalità adeguata, alla stregua di un giudizio ex post, ad affare compiuto, ...

