Il diritto condominiale preso sul serio: la firma del presidente sul verbale di assemblea

A differenza di quella che è la prassi consolidatasi nel tempo, nessuna disposizione del Codice civile ha previsto la nomina di un presidente dell’assemblea condominiale, fino a quando – nel periodo in cui era in corso la pandemia – l’articolo 63, comma 1-bis, lettera b), del decreto legge 104/2020 convertito dalla legge 126/2020 ha inserito un ultimo comma nell’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, per effetto del quale anche quando non è espressamente previsto dal regolamento...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi