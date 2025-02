Tutti pagano le spese di verifica delle tabelle

La domanda

Un solo condomino ha chiesto la revisione delle tabelle millesimali, deliberate dal condominio moltissimi anni fa, in quanto sostiene che le quote condominiali a lui attribuite non sono corrette. Ritengo che l’approvazione della revisione dovrà avvenire mediante deliberazione dell’assemblea condominiale. Qualora l’assemblea decida di analizzare la situazione e ricalcolare le quote, se il tecnico cui verrà dato l’incarico dovesse confermare che la tabella millesimale in vigore non è viziata da alcun errore, chi pagherà la sua parcella? Tutto il condominio oppure solamente il condomino che ha chiesto la modifica?