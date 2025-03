Realizzato da Qundis un nuovo contatore di calore a ultrasuoni

In una nota Qundis, azienda tedesca leader in Europa nella produzione di sistemi AMR, ripartitori di calore, contatori di calore e d’acqua e gateways per la gestione dei dati di consumo energetico, annuncia il lancio di Q heat 5.5 US M-Bus / Impuls-IN, il nuovo contatore di calore a ultrasuoni con interfaccia M-Bus integrata e due ingressi a impulsi.

Nella sua nuova versione, Q heat 5.5 US M-Bus / Impuls-IN garantisce un’elevata precisione, materiali di alta qualità e una maggiore semplicità di installazione...