Locazioni commerciali e spese per il deterioramento, consumo o vetustà dell’immobile insieme alla responsabilità per la custodia o la rovina di muro di sostegno tra i temi trattati nel Punto di Antonio Scarpa di questa settimana. Nel contributo di S. Riccio, «L’indennità da sopraelevazione: natura e riflessi processuali», che ha tratto spunto da Cassazione 14 aprile 2026, n. 9572, si chiarisce che «l’indennità di sopraelevazione prevista dall’articolo 1127, quarto comma, Codice civile è dovuta individualmente...

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