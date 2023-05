Riconosciuta la legittimità del «canone a scaletta» anche nella locazione ad uso abitativo di Nicola A. Maggio - consulente Unai Milano

La novità - relativa al caso di un società locataria - arriva da una pronuncia del Tribunale di Milano

Lo scorso mese di dicembre i l Tribunale di Milano (sezione XIII, 12 dicembre 2022, numero 9546) riconosceva la legittimità del cosiddetto canone a scaletta, con adeguamento progressivo del canone in corso di rapporto, in una locazione ad uso abitativo. Nel caso di specie, il contratto di locazione prevedeva un canone di locazione di euro 69.000,00 all'anno per i primi due anni di locazione, aumentati ad Euro 82.000,00 all'anno dal terzo in poi.

Il contratto veniva registrato con riferimento al ...