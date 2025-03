Rifiuti conferiti male, multe salate da nord a sud

Le conseguenze dell’errato conferimento dei rifiuti sono tema molto dibattuto, soprattutto in quegli edifici che ospitano strutture ricettive, i cui ospiti hanno poco rispetto della differenziazione. Il tema è relativo alle sanzioni che sono previste sia per chi usa il contenitore sbagliato sia per chi getta i sacchetti della spazzatura in orari diversi da quelli indicati dal Comune.

La sanzione varia da città a città ed è prevista nei regolamenti comunali. In linea generale può arrivare fino a 500...