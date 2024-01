Raccolta rifiuti, una norma secondaria non può imporre sanzioni per violazioni della differenziata

Dalla rivista «L’amministratore» di Anaci, sede provinciale di Milano, il focus sulla sentenza di Cassazione 29427 del 27 settembre 2023.

In sintesi

Il giudice deve disapplicare il regolamento locale che stabilisca, in via autonoma e senza la cornice di un provvedimento avente forza di legge, sanzioni per asseriti illeciti nella raccolta dei rifiuti, disattendendo i principi di tipicità e legalità nell’ambito dell’illecito amministrativo. Infatti, pur ammettendosi che i precetti della legge, se sufficientemente...