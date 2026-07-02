La domanda

Ho un appartamento in un condominio costituito da un edificio asimmetrico, riguardo alla copertura: il corpo centrale è ricoperto da un tetto a spiovere, mentre le ali sono coperte da due lastrici solari in uso esclusivo. La ripartizione delle spese di rifacimento del tetto della parte centrale sono da riferire ai millesimi totali del condominio o vanno riferite ai soli appartamenti sottostanti alla verticale della parte centrale, scorporando gli appartamenti sottostanti ai due lastrici solari? Come comportarsi, poi, nel caso di appartamenti sottostanti in parte al tetto spiovente del corpo centrale e in parte alle ali (e, quindi, ai lastrici solari)?