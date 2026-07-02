La domanda
Ho un appartamento in un condominio costituito da un edificio asimmetrico, riguardo alla copertura: il corpo centrale è ricoperto da un tetto a spiovere, mentre le ali sono coperte da due lastrici solari in uso esclusivo. La ripartizione delle spese di rifacimento del tetto della parte centrale sono da riferire ai millesimi totali del condominio o vanno riferite ai soli appartamenti sottostanti alla verticale della parte centrale, scorporando gli appartamenti sottostanti ai due lastrici solari? Come comportarsi, poi, nel caso di appartamenti sottostanti in parte al tetto spiovente del corpo centrale e in parte alle ali (e, quindi, ai lastrici solari)?
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 29 giugno 2026
Dalla descrizione fatta dal lettore risulta chiaro che l’edificio condominiale è dotato di tre distinte superfici di copertura: un tetto spiovente e due lastrici solari di uso esclusivo. Risulta, pertanto, applicabile il terzo comma dell’articolo 1123 del Codice civile, secondo cui le spese di manutenzione di ciascuna copertura sono a carico dei condòmini che ne traggono...