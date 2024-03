Riprende il 19 marzo il corso Anapic nelle scuole, a Saronno (Varese)

Martedì 19 marzo alle 9,30 presso Istituto Zappa di Saronno (Va) riprenderanno i corsi Anapic per abilitare i giovani studenti delle scuole alla professione di gestore di immobili. Ad annunciarlo in una nota la presidente Anapic Lucia Rizzi che il 19 marzo insieme alla consigliera regionale Alessia Villa sarà presente nell’istituto scolastico per introdurre il corso e spiegare ai giovani studenti l’importanza di una adeguata preparazione per svolgere l’attività di amministratore di condominio.

Aggiunge nella nota la presidente Rizzi che: «il corso prevederà delle lezioni pratiche e di esercitazione all’utilizzo del gestionale, strumento fondamentale per espletare l’attività e per una puntuale contabilità finalizzata a dare trasparenza dell’operato del gestore di immobili. Doteremo gli studenti di gestionale ad uso gratuito per continuare ad esercitarsi anche da casa e durante la presentazione sarà presente anche Il gruppo Ceam ascensori che da sempre favorisce l’inserimento dei giovani studenti nelle aziende grazie alla convenzione che favorisce alternanza scuola lavoro dei giovani . Un’opportunità di grande valorizzazione dei giovani talenti da indirizzare in professioni che sono la prospettiva futura del nostro paese - conclude la Rizzi - e anche la valorizzazione del nostro patrimonio immobiliare nazionale».