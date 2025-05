Salta il bonus “prima casa” senza accorpamento entro 3 anni

Decade dall’agevolazione “prima casa”, provvisoriamente fruita per l’acquisto di due unità immobiliare attigue, il contribuente che entro tre anni non provvede alla necessaria unificazione dei due immobili, dimostrandone l’avvenuta realizzazione e non essendo a tal fine sufficiente l’esibizione della documentazione attestante l’avvio dei lavori e la copia dell’incarico conferito al tecnico di parte per le pratiche catastali di accorpamento da eseguire al termine dei lavori ancora in corso allo scadere...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi