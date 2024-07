Agevolazioni prima casa under 36 estese al 2024 - novità del Dl 215/2023

Con la circolare del 18 giugno 2024, n. 14, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo ad alcune questioni legate alla proroga dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa destinata ai soggetti under 36, come disposto dalla Legge 18/2024 in sede di conversione del Decreto Legge 215/2023, noto anche come “Decreto Milleproroghe”.

Riferimenti...