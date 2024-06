Salva casa, Ance: cambi d’uso da ampliare. Per i Comuni silenzio assenso inattuabile

Un impianto condiviso da imprese e Comuni: l’obiettivo di semplificare la normativa edilizia e sanare le piccole irregolarità crea consensi trasversali. Anche se ci sono aspetti da correggere. Per l’Ance, l’associazione dei costruttori, le norme sui cambi di destinazione d’uso hanno bisogno di ulteriori ampliamenti e limature. Per l’Anci, l’associazione dei Comuni, il silenzio assenso, previsto per la sanatoria sulle difformità parziali, è inattuabile. Sono le prime reazioni, emerse ieri nel corso...

