Salva Milano, dalle imprese sì alla legge

Il Salva Milano diventa legge, e non solo Palazzo Marino, ma anche gli imprenditori tirano un sospiro di sollievo. La soddisfazione si estende a livello italiano, non rimane confinata al capoluogo lombardo, perché da adesso la nuova normativa riconosce la possibilità di realizzare grattacieli e ristrutturare capannoni senza passare necessariamente dall’approvazione di un Piano attuativo, qualora l’intervento avvenga in un contesto già urbanizzato. Una semplice Scia sarà sufficiente. «Quella venuta...

