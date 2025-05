Se l’apertura di porte comuni mette a rischio cose o persone

La domanda

Nel condominio in cui abito ci sono dei corridoi che mettono in comunicazione le cantine con la zona autorimesse. In due corridoi sono state sostituite le porte di accesso alla zona autorimesse, e ora le nuove porte si aprono verso il passaggio delle auto. Questa situazione è problematica, dato che la mia autorimessa confina con uno di questi corridoi e io, per entrare nel garage, devo fare manovre con le quali la parte anteriore della mia auto viene a trovarsi vicino alla porta, con il rischio che questa, aprendosi, urti il veicolo. Inoltre, un’auto che scenda dallo scivolo tenendo la destra passa vicino alla porta e se, in quel momento, questa si apre, l’urto è inevitabile, con conseguenze per la persona che si trova dietro la porta. Chiedo quindi all’esperto se la normativa impone assolutamente che le porte si debbano aprire nel senso indicato. In caso di danni a persone o cose, quali responsabilità ci sono?