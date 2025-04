Nell’ipotesi di incendio della cosa locata il conduttore risponde della perdita o del deterioramento del bene

Il conduttore ha l’obbligo di mantenere in buono stato la cosa locata e risponde della sua perdita o del suo deterioramento, durante la locazione, anche a causa di un incendio, salvo che non provi che lo stesso sia avvenuto per causa a lui non imputabile.

I fatti

Una società citava in giudizio la locatrice per rispondere dei danni causati all’immobile locato, da un incendio, mentre quest’ultima si difendeva, affermando che l’incendio era stato provocato da un ignoto. Il Tribunale accoglieva la domanda di ...