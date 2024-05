Se l’ascensore è a spese di un solo condomino non è necessario il via libera dell’assemblea

Uno dei condòmini può, a sua cura e spese, installare l’ascensore se il palazzo ne è sprovvisto. Si tratta, infatti, di uso della cosa comune consentito purché non alteri la destinazione del bene e non impedisca alla compagine di farne pari utilizzo. Non servirà, quindi, raggiungere la soglia di maggioranza prevista per le innovazioni, essendo l’onere assunto da un solo dei proprietari. Lo ricorda il Tribunale di Padova con sentenza 2334 del 21 novembre 2023.

I fatti di causa

A scatenare la diatriba è la decisione...