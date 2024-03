Installazione dell’ascensore per disabili e divieto di sala scommesse in condominio tra i temi della settimana

In Condominio e immobili 25 marzo 2024 è stato pubblicato G. Giandolfo, «Anche il singolo condomino può installare un ascensore in un condominio», in commento ad una sentenza del Tribunale di Como. La Corte di cassazione afferma costantemente che l’installazione di un ascensore su area condominiale fra le opere favorite dalla legge 13 del 1989, sicché può essere sia approvata dall’assemblea con maggioranza agevolata, sia, in caso di deliberazione contraria o omessa, realizzata, a proprie spese, dal...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi