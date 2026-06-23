La domanda
Secondo l’articolo 1130-bis del Codice civile, l’assemblea può nominare un consiglio di condominio, con funzioni consultive e di controllo. Nel caso che propongo, malgrado il regolamento di condominio non accenni alla presenza di consiglieri, nell’assemblea ordinaria è sempre presente all’ordine del giorno il punto sulla nomina degli stessi, che sono sempre stati almeno tre. La nomina dei consiglieri equivale di per sé, nel rispetto del Codice civile, a quella del consiglio di condominio, oppure la nomina del consiglio deve risultare da una specifica delibera?
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 22 giugno 2026
L’articolo 1130-bis del Codice civile, al secondo comma, prevede che l’assemblea possa nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio, composto da almeno tre condòmini, negli edifici con almeno dodici unità immobiliari, attribuendogli funzioni meramente consultive e di controllo. La disposizione, tuttavia, non impone particolari formalità per la relativa...