La domanda

Secondo l’articolo 1130-bis del Codice civile, l’assemblea può nominare un consiglio di condominio, con funzioni consultive e di controllo. Nel caso che propongo, malgrado il regolamento di condominio non accenni alla presenza di consiglieri, nell’assemblea ordinaria è sempre presente all’ordine del giorno il punto sulla nomina degli stessi, che sono sempre stati almeno tre. La nomina dei consiglieri equivale di per sé, nel rispetto del Codice civile, a quella del consiglio di condominio, oppure la nomina del consiglio deve risultare da una specifica delibera?