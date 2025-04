Il consiglio di condominio si può nominare anche in piccoli edifici

L’articolo 1130 bis Codice civile non esclude la facoltà per i cond0mìni con meno di 12 unità immobiliari di nominare un consiglio di condominio. La norma indica una disposizione per i casi di stabili con più di 12 condòmini, specificando un numero minimo di consiglieri al fine di rendere l’organo più rappresentativo della compagine condominiale. Lo ha stabilito il Tribunale di Genova, nella sentenza 389 del 12 febbraio 2025.

L’analisi

La riforma del 2022 ha colmato un vuoto del quale nessuno si era mai lamentato...