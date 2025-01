Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

La detrazione del 50%, per le manutenzioni edilizie e l’ecobonus, spetta solo se le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Così è scritto nella legge di bilancio. Di qui il dubbio, rilevato ed espresso in importante articolo della settimana, che siano esclusi dal 50% i lavori in condominio commissionati dal condominio che così scivolerebbero al 36%.

Atteso dunque il chiarimento delle Entrate: potrebbero al contrario rilevare che non esiste abitazione principale, senza il tetto e la facciata condominiali, accessori necessari in comune con gli altri proprietari, e che l’amministratore, nell’affidare e pagare i lavori, rappresenta anche chi ha nella casa l’abitazione principale.

Sono così in allarme gli amministratori condominiali, anche se niente è per ora cambiato nel pagamento con bonifico tracciato per ottenere i benefici. Anche se, per le case in condominio ci si dovesse accontentare della detrazione del 36%, è probabile che la diminuzione dei prezzi in edilizia compensi la differenza, per l’aumento della concorrenza tra le imprese dopo la fine del tempo della casa dei bonus.

Energia: il grande freddo, oltre che la geopolitica, continua a gonfiare i prezzi dell’energia. Il PUN - il prezzo dell’energia elettrica - dal 10 al 16 gennaio, passa da 0,130 €/kWh a 0,152 €/kWh con un aumento del 16,20% in sei giorni. Il PSV da 0,493 €/Smc a 0,516 €/Smc: l’aumento, sempre in sei giorni, è del + 4,67%.

Per risparmiare non si può certo nell’immediato, efficientare l’impianto e non resta che adottare una gestione controllata dei consumi che l’amministratore è meglio pretenda subito dai manutentori degli impianti per evitare che gliene venga chiesta ragione come è indicato in altro articolo.

Circa le altre spese: attribuire a ciascuno il suo è l’altro ruolo dell’amministratore, sempre più di difficile attuazione specie quando gli orientamenti dei Tribunali cambiano e il regolamento approvato da tutti e trascritto non stabilisce le regole. Negli articoli pubblicati, come le spese per la pulizia delle scale vadano ripartite solo in base all’altezza è un tema affrontato con risultati molto diversi dalla prassi comune. Pare strano ma pagano il serramento del portone anche coloro che non lo utilizzano. E le spese del lastrico solare spetta per millesimi solo a coloro che sono sottostanti, nei limiti della porzione coperta. Restano a carico di tutti i proprietari le spese per la manutenzione delle grondaie. Spese solo agli utenti, se il servizio riguarda un gruppo, ma il condominio parziale non intacca l’unitarietà dell’edificio.

Ecco nuovi attrezzi per i tecnici: buone pratiche per lavori con possibile presenza di amianto. Lettere delle Entrate per i lavori superbonus: cosa fare? Superbonus: si attendono i modelli aggiornati per il 2023. Nuove regole d’uso delle parti comuni: vietato usare più intensamente un bene di proprietà avvantaggiando l’altro; sull’installazione pannelli fotovoltaici sui balconi: cosa dice la legge. Nulla la delibera che assegna posti auto a maggioranza. Per l’assemblea e per l’amministratore: necessità di verbalizzare il dissenso dei condòmini. Per convocare l’assemblea non basta una mail ordinaria (raccomandata o PEC).Privacy: la gestione dei contatori condominiali. Come si determina il valore delle impugnazioni condominiali?

Per chi vende e chi affitta: Nuove frontiere per abitare in condominio nel 2025 (domotica e sostenibilità). Affitti brevi: Aigab chiede al Governo di intervenire contro i vandalismi. Il libro «Esci da casa mia» sul mondo degli sfratti. Toscana: il nuovo Testo Unico del Turismo (locazioni brevi e cambio di destinazione d’uso). Studio PwC: senza B&B a Barcellona 40.000 posti di lavoro a rischio. La provvigione del mediatore è dovuta solo in caso di effettiva conclusione dell’affare. Usufrutto e servitù si estinguono per non uso ventennale del bene. Riprende l’interesse per l’investimento immobiliare. Milano: progettisti al Tar contro la chiusura dello sportello unico per l’edilizia.

Buona notizia: anche le associazioni propongono ricorsi al Tar contro le regole della differenziata che danneggiano gli utenti ed è il caso di Anapi a Taranto.

