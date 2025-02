Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

Confermato il caro energia anche a gennaio. Al 31 gennaio, prezzo gas al Psv da 0,56168 €/Smc rispetto a 0,509 di dicembre: l’aumento è del 10,35%. Al Pun l’energia elettrica passa da 0,15138 €/kWh a 0,135 €/kWh, con +12,13%.

Come risparmiare resta così l’obiettivo della primavera. Alla fine della primavera, ad impianti spenti, si vaglierà il passaggio prima possibile ad impianti ibridi se non completamente a pompa di calore. Si utilizzerà il bonus manutenzioni edilizie, dopo aver chiarito quanto si consumerà di meno dopo i lavori e il tempo di ritorno dell’investimento. Sono infatti equiparate le aliquote al 36 e 50% e non c’è ragione di affrontare le complicazioni e i maggiori costi professionali che l’ecobonus comporta per ottenere il medesimo beneficio fiscale.

Nei piccoli edifici sino a nove condòmini, la gran parte senza amministratore, probabile che si ritorni alla situazione prima del 1997. La mancata fatturazione fa risparmiare l’Iva e il fornitore arriva a scontare anche il 30%, non in dieci anni ma tutto subito.

A far propendere forse verso il pagamento regolare, potrebbe essere la necessità di pagare rateizzato con finanziamento, grazie al calo del tasso di sconto, deciso dalla Bce, in modo da spalmare la spesa, così più sostenibile, in più anni. Comunque indispensabile rivolgersi ad imprese in regola con la patente a crediti e l’onere del controllo incombe sull’amministratore, si legge in articolo della settimana.

È la litigiosità tra i condòmini però a costituire un elemento anti evasione importante. Ogni proprietario ben difficilmente ha una visione d’insieme degli interessi condominiali. È invece l’uno contro l’altro armato per contenere al massimo le proprie spese. Per questo il criterio di ripartizione e le quote millesimali sono sempre tra gli argomenti più dibattuti.

Negli articoli pubblicati questa settimana, quando e come si può ottenere e far approvare, con la maggioranza qualificata, la correzione dei millesimi e quando invece è indispensabile l’unanimità. Si spiega anche come l’uso del sottotetto, reso più facile dalle linee guida al Salva casa, pubblicate dal ministero sempre da pochi giorni, è motivo di revisione dei millesimi con costo a carico di chi attua la nuova destinazione.

Circa il risparmio da bonus é stata pubblicata la guida delle Entrate al confermato bonus mobili. Sta arrivando l’aggiornamento al portale Enea alle novità della legge di bilancio. La cura degli aspetti fiscali rientra nell’onorario base dell’amministratore se nell’offerta non è specificato diversamente. Per il super bonus, soliti pro e contro: le varianti alla Cilas non fanno perdere il beneficio e così anche se si cambia impresa. La tagliola dei benefici per i redditi sopra i 75 mila euro, insieme con l’esclusione dal 50% di chi non è proprietario o non ha diritti reali sull’immobile, esclude molti di coloro che, con redditi più alti, potrebbero sostenere le spese dei lavori.

Le difficoltà di pagamento degli acconti sono sempre presenti in condominio e, nel caso di inerzia nelle richieste che causi danno, l’amministratore può essere chiamato a risponderne. Sempre in altro articolo, se sia possibile sospendere i servizi comuni al condòmino moroso.

Circa l’uso delle cose comuni, l’impianto individuale collocato sul tetto deve essere proporzionato ai propri millesimi rispetto agli altri proprietari. Specificate le regole per la collocazione delle antenne per radioamatori. E concretizza una servitù la realizzazione di passaggio tra due edifici.

Circa l’assemblea: non esiste l’obbligo di consequenzialità nell’approvazione dei rendiconti, il verbale si può firmare digitalmente, va conservato il file originale e la copia può essere pinzata al registro dei verbali; in caso di conflitti per la nomina dell’amministratore, è il giudice che decide al posto dell’assemblea in stallo. Se si va in mediazione, l’impossibilità temporanea a presenziare deve essere riferita al singolo incontro. E ci sono le regole, molto stringenti, per la conservazione e gestione dei dati dei condòmini.

Arrivano, nella via sotto casa, le nuove regole sugli affitti brevi e a Roma è il regolamento comunale a prescrivere la sanzione al condominio se non si comunica al proprietario della key box che deve rimuoverla. Ma sono le nuove regole anti movida del decreto Piantedosi per l’avventore modello che dovrebbero ridurre di molto le immissioni notturne, specie nei centri storici. A Napoli è stato accolto un nuovo ricorso dei residenti nel centro storico.

Il mercato immobiliare continua a registrare dinamiche interessanti. Il canone concordato sta diventando una soluzione sempre più apprezzata per bilanciare le esigenze di proprietari e inquilini. Previsto un aumento delle compravendite immobiliari nel 2025, con prezzi previsti in crescita fino al 2%.

Ed è conto alla rovescia per Telefisco, appuntamento da non perdere, il 5 febbraio.

