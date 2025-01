Aggiornata a gennaio 2025 la guida dell’agenzia dell’Entrate sul bonus mobili

Con la legge di bilancio 2025 è stato prorogato il bonus mobili, l’agevolazione che permette una detrazione Irpef per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, destinati all’arredo di un immobile oggetto di interventi di ristrutturazione. La detrazione prevista è pari al 50% e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro, comprensivo delle eventuali spese di montaggio e trasporto, inoltre la detrazione va ripartita, tra gli aventi diritto, in 10 quote annuali di pari importo.

Anche nel 2025...