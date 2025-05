Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

L’abitazione principale dei soggetti vulnerabili diventa impignorabile per debiti derivanti da bollette energetiche condominiali non pagate, a determinate condizioni. La Legge 60/2025 (di conversione del Dl 19/2025, decreto bollette) introduce questa tutela (commi 2-bis e 2-ter all’articolo 2) se il debito è inferiore a 5.000 euro e l’immobile non è classificato come di lusso. Resta ferma per il condominio la possibilità di iscrivere ipoteca giudiziale.

