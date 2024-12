Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio e immobili

Risparmiare è lo scopo di chi vive in condominio perché così si possono ripartire le spese. Negli articoli della settimana chiarito che il portone del garage, se è usato da tutti, si divide per millesimi. Le spese e diritti sono di tutti per il lastrico solare non dichiarato di proprietà esclusiva nel primo atto di acquisto. Se non si ha diritto all’uso dell’ascensore, si può aderire pagando le spese di installazione rivalutate e le spese di manutenzione dedotto l’uso e il valore della casa aumenta sino al 20%. La ripartizione interna dell’acqua la fa l’amministratore e non l’acquedotto. Non variano i millesimi e dunque le spese anche se l’appartamento si fraziona in due.

L’altro mezzo per spendere meno è controllare i consumi. Lo si può fare con il controllo e le regolazioni attuate giorno dopo giorno. Previsto un aumento dei prezzi per l’inverno all’inizio di circa il 27%. Ma si può anche investire nella produzione di energia autoconsumata. È l’intelligenza artificiale che viene applicata da Enea per prevedere la produzione fotovoltaica.

Il pericolo maggiore della vita in condominio sono però i costi che nascono dalle liti fuori controllo. Conoscere i propri diritti serve a non far sorgere i contrasti. La maggioranza così non può assegnare ad un condomino l’uso esclusivo di un bene comune. Cosa avviene quando l’amministratore di sostegno rappresenta il proprietario verso il condominio. Non è il regolamento di condominio che può provare la condominialità di un’area di confine con il fabbricato adiacente. Per i problemi del vecchio impianto di riscaldamento la responsabilità può essere sia del condominio che del manutentore. Per ottenere l’elenco dei morosi, il creditore non ha bisogno del titolo esecutivo. Per i difetti della canna fumaria occorre valutare il comportamento anche del danneggiato. Come scegliere il luogo di convocazione dell’assemblea. Aperta anche ad altri argomenti l’assemblea che tratta del rendiconto. Di quest’ultimo tra cassa e competenza i criteri di redazione. C’è il divieto di sopraelevare in caso di rischio statico.

Notizia della settimana che le key box, utilizzate per la consegna delle chiavi negli affitti brevi, non garantiscono la corrispondenza del documento al suo portatore, sollevando un problema di sicurezza. Federalberghi le considera un problema per la sicurezza e ne invoca il bando. Per gli affitti turistici dopo l’estate record, inverno incerto. Il rapporto Fiaip registra un’estate record per gli affitti turistici, ma l’inverno preoccupa. A novembre sono state prenotate oltre 4 milioni di notti in case private.

Per il mercato immobiliare, sono le case di ringhiera ambrosiane un emblema di edilizia popolare. Il bonus sull’acquisto della prima casa evita la stretta 2025. Approvato dal Consiglio dei ministri il Testo Unico sulle rinnovabili. Da Enea e Assoimmobiliare una nuova guida per uffici più efficienti. Per la sicurezza ecco le istruzioni su come si attua il censimento dell’amianto in edifici pubblici e privati.

Nel punto di Antonio Scarpa: sulla vendita forzata della casa familiare, cosa accade se l’amministratore nominato è privo dei requisiti, l’affissione in bacheca il verbale dell’assemblea, il fondo speciale per la morosità, in cosa consiste il conflitto di interessi in condominio, sulla registrazione dell’assemblea in condominio e il caso del rendiconto con la cassa negativa.

“Al calduccio quando voglio”, il podcast della settimana parla della convenienza del distacco dall’impianto di riscaldamento perché ci sono sempre e comunque spese da pagare.

