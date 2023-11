Sì all’indennizzo per la terrazza che è occupata dal ponteggio

La domanda

Sono proprietario di un appartamento al primo piano, con terrazza esclusiva collocata sul retro dell’edificio. A breve dovranno essere eseguiti lavori per il rifacimento del tetto e delle facciate condominiali e, per questo, i ponteggi saranno montati, oltre che nella pubblica via, anche nella mia terrazza. Vorrei innanzitutto sapere se è possibile pretendere che sia data priorità ai lavori sul lato posteriore, consentendo così di rimuovere il ponteggio sulla mia terrazza in modo tempestivo, al fine di ridurre al minimo il disagio nell’utilizzo della stessa. Inoltre, domando se ho diritto a un indennizzo per l’installazione del ponteggio e le limitazioni all’uso della mia terrazza: in caso affermativo, vorrei conoscere i criteri utilizzabili per calcolarlo.