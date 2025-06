Si parla di Casa e Fisco a Roma all’evento organizzato da Confedilizia

Ingresso libero su prenotazione per interessante convegno «Casa e fisco» di martedì 24 giugno - dalle ore 15 - organizzato da Confedilizia presso la Sala Einaudi a Roma.

Dopo un’introduzione del presidente Confedilizia Giorgio Spaziani Testa, vi saranno le seguenti relazioni:

«Le detrazioni fiscali in edilizia attive per il 2025-2026-2027: problemi ancora aperti», a cura di Francesco Veroi, responsabile del Coordinamento tributario Confedilizia;

«Il contenzioso post superbonus e l’aggiornamento catastale degli immobili», a cura di Cristian Angeli, consulente in materia di bonus fiscali e contenziosi edilizi;

«Il condominio e il rapporto con le ditte, i professionisti e l’amministratore», a cura di Claudia Barina, componente il Coordinamento legali Confedilizia.

L’evento è accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma (3 crediti) e il Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma (3 crediti).