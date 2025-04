Sostituti d’imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Come adempiere Utilizzo del Modello F24 tramite modalità telematiche. In caso di utilizzo di crediti in compensazione o modello F24 a saldo zero: obbligo di presentazione tramite i servizi “F24 Web” o “F24 Online” dell’Agenzia delle Entrate (canali Fisconline o Entratel). Negli altri casi: possibile invio tramite internet banking di banche, Poste Italiane e altri prestatori convenzionati