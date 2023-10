Sulla durata della locazione la realtà supera le norme di Paolo Scalettaris









La durata della locazione è sempre stata considerata come un elemento rispetto al quale l’interesse delle parti contraenti sarebbe divergente e contrapposto: il conduttore avrebbe interesse a una durata maggiore, mentre il locatore a una durata minore.

Ma questa valutazione, se poniamo attenzione alla realtà dei rapporti, appare oggi superata.

Le norme

La durata minima della locazione era stata fissata dalla legge sull’equo canone (392/1978) in 4 anni.

La legge sui patti in deroga (decreto legge 333/1992) aveva poi consentito di derogare l’equo canone con l’assistenza delle associazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini e garantendo una durata maggiore di quella prevista dalla legge 392.

La legge 431/1998 aveva consentito poi di stipulare contratti a canone libero a condizione che fosse assicurata una determinata (non breve) durata minima del rapporto; altrimenti, quanto alle locazioni agevolate (durata 3 anni più 2), la libertà delle parti è stata considerevolmente limitata, imponendosi l’utilizzo del modello contrattuale ad hoc (allegato al decreto ministeriale previsto dall’articolo 4-bis della legge 431/1998) e il rispetto dei limiti di canone fissati dall’accordo locale tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini.

La legge 392/1978 aveva anche introdotto una disciplina specifica per la locazione transitoria, da usare solo in presenza di un’esigenza di transitorietà propria del conduttore; anche in questa ipotesi c’era l’obbligo di applicare l’equo canone. Con la legge 431 la locazione transitoria è stata consentita anche per ragioni di transitorietà del locatore e si è imposto l’obbligo (tranne che nei piccoli Comuni) di rispettare le norme per le locazioni agevolate.

Infine, il decreto 50/2017 ha introdotto una disciplina specifica per le locazioni abitative “brevi”, di durata non superiore ai 30 giorni.

In pratica, le norme hanno previsto che, salva l’ipotesi della locazione transitoria, la possibilità di fissare una durata più breve del contratto dovesse comportare l’obbligo di rispettare vincoli in materia di canone, mentre la fissazione di una durata maggiore del contratto potesse essere “ripagata” con una maggiore elasticità nei confronti dell’obbligo di rispettare i vincoli in materia di canone.

Il confronto con la realtà

Nella realtà deve constatarsi che oggi il locatore tende a essere, in termini generali, assai meno interessato che nel passato ad avere il potere di far cessare secondo il suo disegno la locazione o comunque a poter fissare una durata breve del contratto; di contro, il conduttore tende a essere, sempre in termini generali, oggi assai meno che nel passato interessato alla certezza di una lunga durata del contratto.

Si tratta di condizioni che si legano ai mutamenti della vita che si stanno verificando.

Intanto, la proprietà dell’immobile in cui si abita è sempre più diffusa, sicché la locazione si è progressivamente concentrata soprattutto sulle soluzioni abitative temporanee. Del resto, nella prassi, le situazioni in cui il conduttore si attiva per porre termine anticipatamente (attraverso il recesso) alla locazione sono sempre più diffuse. Anche l’orientamento della giurisprudenza a proposito del recesso del conduttore per gravi motivi è progressivamente divenuto meno rigido.

Sempre in questo ordine di idee si segnala che è frequente che il conduttore chieda che nel contratto venga previsto il suo diritto al recesso ad nutum e comunque la fissazione di un termine per il preavviso di recesso più breve di quello di sei mesi previsto dalla legge. Si tratta di segnali evidenti dell’interesse del conduttore a fissare una durata più breve della locazione.

Da notare che gli aspetti da ultimo segnalati possono creare qualche incertezza quanto ai contratti di locazione “agevolata”, per i quali deve essere rispettato il modello di contratto allegato al decreto ministeriale previsto dall’articolo 4-bis della legge 431/1998. Ciò dal momento che, nel modello di contratto allegato al decreto ministeriale vigente (Dm 16 gennaio 2017), il recesso del conduttore è regolato in modo rigido, tale da non lasciare spazio a pattuizioni diverse.