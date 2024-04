Superbonus diluito in 10 anni, Giorgetti apre al taglia debito

La strada per evitare l’aumento di peso del debito sul Pil di quest’anno, e per ridurlo nei prossimi due, c’è. E ieri ha trovato l’apertura direttamente dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Si tratta dell’ipotesi, anticipata sul Sole 24 Ore di giovedì scorso, di spalmare l’utilizzo dei crediti d’imposta nati dalle spese Superbonus del 2023 in 10 anni anziché in 4 come prevedono le norme attuali. «Se dipendesse da me, sì; però decide il Parlamento», ha detto ieri il titolare dei conti italiani...

