Superbonus e indigenti, arrivano poche domande: nessun taglio per il contributo

Poche richieste per il fondo indigenti collegato al superbonus. Dice questo, tra le righe, il provvedimento pubblicato dall’agenzia delle Entrate (Prot. n. 431551/2024), che fissa il livello del contributo a beneficio di coloro che hanno subito il taglio della maxiagevolazione nel corso del 2024, ma che rientrano in situazioni di particolare difficoltà economica. Nonostante le risorse fosse poche (16,4 milioni), basteranno a coprire tutte le richieste: non scatteranno, insomma, percentuali ridotte...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi