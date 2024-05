Superbonus, l’intervento retroattivo crea una nuova ondata di esodati

Un’ondata di contenzioso e di risoluzioni di accordi già presi. La nuova norma spalmacrediti, che punta ad allungare per le spese 2024 il tempo di utilizzo del superbonus con l’obiettivo di alleggerire la pressione della maxiagevolazione per i conti pubblici, potrebbe essere foriera di nuove e ulteriori complicazioni, non solo in chiave interpretativa ma anche di eventuali vertenze che potrebbero finire davanti a un giudice. I problemi, infatti, non riguardano soltanto le criticità possibili nei ...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi