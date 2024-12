Tema appalti al centro del convegno del 12 dicembre a Palermo

Si terrà giovedì 12 dicembre 2024 presso la Camera di Commercio di Palermo ed Enna in via E. Amari 11 il convegno organizzato dalla Fiac ( Federazione italiana amministratori condominiali Assoimpresa nazionale e dal suo presidente, Nunzio Zarcone) con la partecipazione di Jus Associazione giuridica e del Foro Immobiliare dal titolo «Lavorare in sicurezza per costruire il futuro».

Presenti le istituzioni locali (Regione e Comune con il Sindaco della città e l’assessore alle Politiche sociali e al Lavoro), oltre agli stakeholder del territorio (tra cui, Assoimpresa, Confimprenditori, Ance) e degli Ordini professionali locali (clicca qui per la locandina).

Tra i relatori, l’avvocato Rosario Dolce, che relazionerà sull’appalto in condominio alla luce delle novità introdotte dalla patente a punti in edilizia, il direttore Spresal, Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro Asp Palermo Aldo Iacona che si soffermerò sul decreto legislativo 81/08 e Nicola Galotta, direttore nazionale del fondo Fonder - che interverrà sul tema degli strumenti dei fondi interprofessionali per finanziare la formazione. La conclusione dei lavori verrà affidata a Nunzio Zarcone presidente Fiac Sicilia.