La domanda

In un condominio, sono stati sostituiti i contabilizzatori di calore di tutte le unità immobiliari. Per quanto riguarda la nuova centralina, l’intervento è stato ripartito in base ai millesimi, mentre i contabilizzatori montati sui caloriferi sono stati considerati come spesa individuale, a carico delle singole unità. Si tratta di un intervento agevolato con detrazione al 50 per cento?