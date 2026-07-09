La domanda
In un condominio, sono stati sostituiti i contabilizzatori di calore di tutte le unità immobiliari. Per quanto riguarda la nuova centralina, l’intervento è stato ripartito in base ai millesimi, mentre i contabilizzatori montati sui caloriferi sono stati considerati come spesa individuale, a carico delle singole unità. Si tratta di un intervento agevolato con detrazione al 50 per cento?
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 29 giugno 2026
Le spese per la nuova centralina condominiale devono essere ripartite tra i singoli proprietari sulla base dei millesimi di proprietà, mentre le spese per la sostituzione dei contabilizzatori installati sui caloriferi di ciascuna unità immobiliare (in realtà, meglio sarebbe parlare di una nuova installazione, essendo associati alla nuova centralina) sono a carico ...