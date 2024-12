Transazioni con i condòmini: serve il sì dell’assemblea

La domanda Tre anni fa, ho citato il condominio in cui risiedo a comparire dinanzi al Tribunale allo scopo di impugnare una delibera, a norma dell’articolo 1137 del Codice civile. Con atto di transazione stipulato successivamente, le parti sono pervenute alla definizione stragiudiziale della vertenza, che prevedeva, in particolare, il versamento a mio favore di una somma di denaro per rimborso forfettario delle spese sostenute. L’amministratore ha l’obbligo di informare l’assemblea straordinaria del condominio e di chiedere l’autorizzazione a utilizzare il conto corrente bancario condominiale per liquidare il rimborso previsto dalla transazione citata?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 26 agosto 2024

Se la transazione, come è necessario supporre, è stata autorizzata dall’assemblea con apposita deliberazione, l’amministratore è tenuto alla sottoscrizione della stessa in nome e per conto del condominio e alla sua esecuzione, anche quando si renda necessario procedere a pagamenti. L’amministratore, infatti, ha il dovere di dare esecuzione alle deliberazioni dell’...