Truffe anziani: online i consigli dei carabinieri

Diffidare delle apparenze, non aprire la porta agli sconosciuti e non fidarsi del solo tesserino di riconoscimento. Sono alcuni dei consigli che i carabinieri hanno diffuso per la prevenzione delle truffe agli anziani.

Il finto carabiniere o il finto avvocato

I militari dell’Arma hanno fornito qualche suggerimento per evitare di cadere nelle eventuali trappole. Fra i primi esempi, quello del falso appartenente alle forze dell’ordine o del finto avvocato: una telefonata fa credere alla vittima che un proprio parente sia rimasto coinvolto ...