Ultimi giorni per comunicare le opzioni sulle spese edilizie del 2024

Si avvicina a grandi passi la scadenza per la comunicazione delle opzioni relative alle spese edilizie sostenute nel 2024. Il termine ultimo per inviare la comunicazione all’agenzia delle Entrate è fissato al 16 marzo 2025, una data che rappresenta un momento cruciale per tutti coloro che intendono avvalersi delle agevolazioni previste per gli interventi edilizi. È importante sottolineare che, essendo il 16 marzo una domenica, i contribuenti potrebbero avere la possibilità di posticipare l’invio ...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi