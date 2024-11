Va rimossa la mobilia depositata sul pianerottolo

Depositare mobili sul pianerottolo comune non è legittimo. Lo precisa l’ordinanza di Cassazione 30468/2024 depositata il 26 novembre. All’origine un caso piuttosto frequente in alcuni caseggiati, ovvero la mobilia depositata temporaneamente nello spazio comune antistante le abitazioni che non viene poi rimossa. A sollecitare una Ctu in tal senso era stato un altro condomino dello stabile che faceva rilevare il mancato utilizzo della parte comune sollevando anche il problema di una canna fumaria, ...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi