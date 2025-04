Voltura degli immobili, operativo il nuovo servizio web delle Entrate

Semplificazione in vista per chi dovrà richiedere la voltura degli immobili. È attivo il nuovo servizio online dell’agenzia delle Entrate “Voltura catastale web” attraverso il quale i cittadini interessati o i loro delegati potranno ottenere la variazione dei dati relativi ai titolari dei beni registrati in Catasto. L’obiettivo è semplificare gli adempimenti per i contribuenti tenuti a presentare la domanda, anche tramite soggetti abilitati, per esempio in caso di successione ereditaria. Un secondo...

