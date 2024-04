Webinar Anapi gratuito su nullità e annullabilità delle delibere assembleari

Anapi organizza un webinar gratuito per approfondire la tematica della nullità e annullabilità delle delibere condominiali e i profili di criticità della verbalizzazione. L’evento si svolgerà su piattaforma Zoom martedì 23 aprile alle ore 15:00.

Le delibere assembleari ricoprono un ruolo fondamentale nell’ambito della vita condominiale, poiché rappresentano l’espressione della volontà della maggioranza che se viziata porta a delibere nulle o annullabili. A grandi linee la differenza tra le due tipologie di delibere viziate è che per nulle si intendono le deliberazioni prive di elementi essenziali o affette da vizi attinenti la costituzione dell’assemblea, ad esempio quelle aventi un oggetto illecito o impossibile o quelle che ledono i diritti di un singolo condomino.

Le delibere annullabili, invece, sono quelle affette da vizi formali, ad esempio le delibere prese in assemblee illegittimamente convocate o quelle che riguardano argomenti non compresi nell’ordine del giorno. Nel caso di delibere annullabili, è necessario che queste vengano impugnate entro il termine di trenta giorni dalla data di deliberazione per i condòmini dissenzienti, mentre per quelli assenti i trenta giorni decorrono dalla data in cui la deliberazione è stata loro comunicata.

Per approfondire al meglio la tematica da un punto di vista giurisprudenziale e analizzare i profili di criticità della verbalizzazione, l’Anapi ha organizzato l’appuntamento gratuito del 23 aprile organizzato in collaborazione con la sede provinciale Anapi di Taranto.

Ad aprire i lavori, Vittorio Fusco, presidente nazionale Anapi, mentre approfondirà la tematica l’avvocato Armando Amendolito, referente provinciale della sede Anapi di Taranto. Lo Studio associato Geobeda, invece, si occuperà di presentare delle possibili soluzioni per la riduzione dei costi energetici e la generazione di rendite passive. La partecipazione al webinar è gratuita per tutti e non è soggetta all’acquisizione di crediti formativi professionali.

Modalità di partecipazione:

• Per partecipare all’evento gratuito è necessario iscriversi compilando il form contatti disponibile cliccando sul seguente link: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_luORKqNiQ9yXN4LtHO8c4g

• Una volta compilato il form, verrà inoltrata un’email di conferma di avvenuta iscrizione con il link per partecipare all’evento.

Per maggiori informazioni inviare un’email a eventi@anapi.it o contattare l’Ufficio stampa Anapi al numero 3929092946.